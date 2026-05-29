Мэр Брянска проверил, как ремонтируют библиотеку №15

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров проверил, как ремонтируют библиотеку №15 имени Валерия Кучера. Библиотека находится в Бежицком районе, в переулке Кирова. Это бывшая библиотека сталелитейного завода. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Библиотеки не утратили свою актуальность, - сказал Александр Макаров. - В эпоху цифровых технологий и интернета они трансформируются, но продолжают играть важную роль в образовательном процессе. А мы помогаем адаптировать библиотеки под современные потребности читателей. Особенно это важно для юных граждан.

В прошлом году библиотека №15 победила в федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» от Брянской области. Учреждение получило грант на восемь миллионов рублей. Строители уже залили полы, положили плитку, готовятся монтировать натяжные потолки. Сейчас закупают стеллажи, на которых разместят 39 тысяч книг из фондов библиотеки. Появятся в библиотеке новая компьютерная техника, информационная панель и аппаратура для слабовидящих.

-Наш профиль – профориентация, - сказала заведующая библиотекой №15 Лариса Дедовец. - Недалеко расположены крупные бежицкие предприятия: сталелитейный и автомобильный заводы, БМЗ. В стенах библиотеки будут организованы встречи школьников с работниками заводов, которые увлекут их в свою профессию.

Ремонт библиотеки идет по графику. Открытие обновленного учреждения культуры запланировали на грядущий сентябрь.