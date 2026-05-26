Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он направлен на улучшение жилищных условий, развитие уличной сети, повышение безопасности дорожного движения. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В этом году благоустроим 34 общественных пространства, на это выделено более 300 миллионов рублей, - рассказал Егор Ковальчук. - 29 мая будет заключен контракт по самому крупному объекту программы — парку «Олимпийский» в Володарском районе Брянска. Остальные объекты находятся в процессе контрактации.

На реализацию трех проектов-победителей в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды потратят больше 278 миллилнов рублей.

За пять лет работы регионального проекта «Жилье» построеили 2,9 миллиона квадратных метов жилья. К 2030 году планируют ввести еще столько же. Новостройки обеспечивают необходимой инфраструктурой — детскими садами, школами, дорожной сетью.

- На модернизацию коммунальной инфраструктуры направили большее 474 миллионов рублей, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Это строительство, реконструкция и капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях: сети водо- и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорных башни.

Напомним, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил выпускников с последним звонком.