Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

При атаке ВСУ брянского села Запесочье ранен мирный житель. Дорнами-камикадзе ударили по Погарскому району. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Пострадавшему – скорейшего выздоровления. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, один мирный житель погиб и один ранен при атаке ВСУ брянской Белой Березки.