Один мирный житель погиб и один ранен при атаке ВСУ брянской Белой Березки. Нанесли удар из РСЗО по Трубчевскому району. Об этом 25 мая на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Ранен сотрудник пожарно – спасательной службы. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Родным погибшего – глубокие соболезнования. Пострадавшему – скорейшего выздоровления. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны.

В результате подлого удара повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания, гаражи. Информация о последствиях и разрушениях уточняется.

Работают оперативные и экстренные службы.