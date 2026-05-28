От крови до костного мозга: член Общественной палаты Брянска совершил 95-ю донацию

Фото: Артем СУХОЛОМКИН.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Артём Сухоломкин вписал в личную историю донорства новую главу. В активе Почётного донора России теперь 95 успешных процедур, и сегодня - «юбилейная». В этот раз специалисты станции переливания пригласили Артёма Николаевича для сдачи концентрата тромбоцитов. В отличие от сдачи цельной крови, этот процесс запускается только при наличии заявки от клиники. Далее начинается поиск доноров, готовых быстро приехать на станцию. Их большое количество. Служба крови в регионе работает на беспрецедентно высоком уровне. В числе кадровых и оперативных доноров есть и Сухоломкин.

Путь Артёма Николаевича в этом направлении длится с 2014 года. Более того, он является системным сторонником добровольчества и одним из первых в Брянском регионе вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга. Произошло это шесть лет назад.

Так же напомним нашим читателям, что Брянская станция переливания крови в последнее время показывает впечатляющие результаты и осваивает новые горизонты. Сухая плазма, производимая у нас, поставляется в войска и показывает отличные результаты, помогая спасать жизни наших бойцов.