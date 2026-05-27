Больше чем логотип: кто и как может использовать эмблему РКК

Фото: Российский Красный Крест, ВКонтакте.

Знакомый красный крест на белом фоне - один из самых узнаваемых символов в мире. Его рисуют на машинах скорой помощи, клеят на аптечки, используют в рекламе медицинских товаров. Между тем это не просто картинка с медицинской тематикой. Это международный защитный знак, закреплённый Женевскими конвенциями, - и его смысл куда серьёзнее, чем принято думать.

Теперь Россия навела в этом вопросе юридический порядок.

Сначала - закон, потом - правила

В декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон о Российском Красном Кресте. Документ из 11 статей закрепил правовой статус организации, определил задачи и принципы работы РКК - как на федеральном, так и на региональном уровне. Закон вступил в силу 1 февраля 2026 года. Символично, что именно в тот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко официально вступил в ряды РКК.

Закон задал общий контур - определил статус организации, её принципы и направления работы. Но многие практические вопросы он намеренно оставил для отдельного регулирования: как именно должны работать те или иные механизмы, предстоит прописать дополнительно. Один из таких пробелов - порядок использования символики - закрыли 16 мая 2026 года: Правительство России утвердило единые правила применения эмблем и названий Российского Красного Креста и Красного Полумесяца. Документ разработан совместно с Минздравом России и вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Почему это важно: символ, который спасает жизни

Прежде чем разбираться в том, кому можно, а кому нельзя, стоит понять суть проблемы.

Эмблема Красного Креста - не фирменный знак организации и не общепринятое обозначение медицины. Это международный защитный символ, обеспеченный нормами международного гуманитарного права. Во время вооружённых конфликтов он буквально защищает: врачи, госпитали, санитарный транспорт под этим знаком не должны становиться мишенью.

Когда тот же символ используется на вывеске частной аптеки или в рекламе витаминов - его смысл постепенно размывается. Люди привыкают видеть красный крест везде, и в критический момент он перестаёт работать как сигнал защиты. Именно поэтому международные конвенции и национальные законы стремятся ограничить бесконтрольное использование этой символики.

Кто может использовать символику без разрешения

Новые правила чётко разделяют тех, кому символика открыта по умолчанию, и тех, кому нужно получать разрешение.

Без разрешения эмблему Красного Креста и Красного Полумесяца в мирное время вправе использовать:

· Государственные медицинские организации - государственные больницы, службы скорой помощи и другие структуры, оказывающие бесплатную медицинскую помощь населению

· Военно-медицинские подразделения - включая госпитальные суда и мобильные медицинские группы

· Медицинские организации правоохранительных органов - медслужбы МВД и других силовых ведомств

Международный Комитет Красного Креста и Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца используют символику в соответствии с Женевскими конвенциями и собственными уставами - это отдельный международно-правовой порядок.

Всем остальным - только с разрешения РКК

Частные клиники, аптеки, волонтёрские организации, благотворительные фонды, медицинские стартапы и любые другие структуры, не входящие в перечень выше, могут использовать символику только с письменного разрешения Российского Красного Креста.

При этом постановление не содержит исчерпывающего перечня критериев - конкретные требования к заявителям будут уточнены в методических рекомендациях, которые РКК планирует разработать до вступления правил в силу. Однако на основе действующих правовых норм и практики организации уже можно понять, что будет важно при рассмотрении заявки.

Организация должна:

· заниматься гуманитарной деятельностью, соответствующей принципам Движения: гуманизм, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство, универсальность;

· не делать прибыль и бизнес главной целью, приоритетом;

· не вступать в противоречие с государственной символикой России и других признанных государств и организаций;

· не использовать символы запрещённых в России организаций или политических партий;

· не допускать ничего, что оскорбляло бы религиозные, расовые или национальные чувства.

Конкретные процедурные детали - как именно подавать заявление, в какие сроки его рассмотрят и предусмотрена ли какая-либо плата - в открытом доступе пока не опубликованы. Их ждут ближе к сентябрю.

Комментарий

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста:

«Принятие постановления Правительства - закономерный шаг после вступления в силу федерального закона о Российском Красном Кресте. Теперь правовое регулирование в этой сфере приобрело завершённый вид: есть закон, определяющий статус и задачи организации, и есть конкретный порядок использования символики. Символика Красного Креста - это не элемент фирменного стиля и не маркетинговый инструмент. Это знак, за которым стоит более чем столетняя гуманитарная традиция и международно-правовая защита».

Методические рекомендации по процедуре получения разрешений РКК обещает опубликовать в ближайшее время. Следить за обновлениями можно на официальном сайте Российского Красного Креста.