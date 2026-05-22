Глава Советского района Брянска встретился со студентами

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава Советского района Брянска Денис Семенов встретился со студентами Брянского филиала Российского экономического университета имени Георгия Плеханова. Сам вуз готовится к 120-летнему юбилею. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

А в брянском филиале сартовал проект «Успешные выпускники», который знакомит студентов со своими коллегами, которые уже закончили вуз и преуспели в профессиональной среде.

В этот раз на встречу со студентами приехал Денис Семенов. Денис Александрович учился здесь с 2011 по 2015 год.

Во время встречи интересный гость рассказал ребятам о себе, своей учебе в филиале, профессиональном опыте и дал ряд практических рекомендаций и советов, которые, по его мнению, могут помочь в построении карьеры.

