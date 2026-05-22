Фото: пресс-служба Брянской городской админимтрации.

В Брянске 150 человек участвовали в фестивале ГТО «Все вместе». Спортивное событие состоялось на площадке спортивного комбината «Спартак». В фестивале участвовали люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участники СВО. К командам присоединились члены их семей, Фонд защитников Отечества, комитет семей воинов Отечества в Брянской области, волонтёры. Организаторы мероприятия — Центр реабилитации инвалидов при поддержке БГСК «Спартак». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Состязались команды «Центра реабилитации инвалидов», «Дарковичского дома-интерната», клуба «Пересвет», участников и инвалидов СВО. Они соревновались в метании мяча, отжимании, подтягивании, наклонах, беге и других дисциплинах.

В пресс-службе мэрии Брянска напомнили о том, что

