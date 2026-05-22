Кадры – крупным планом

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Дружба».

Транспортировка нефти и нефтепродуктов объединяет несколько сотен профессий и должностей. Трудовой путь каждого из 8,5 тысяч работников «Транснефть – Дружбы» от Самары до Брянска сопровождают кадровые подразделения. «Архитекторы» коллектива, они строят прочный фундамент предприятия, возводят этажи карьерных лестниц, запускают социальные лифты.

Рабочий – это звучит гордо

Уже шестой час «колдуют» слесари по ремонту технологических установок над сборкой магистрального насоса. В считанные секунды преодолевают препятствия на полигоне водители грузовых автомобилей. Напряженно смотрят на мониторы операторы нефтепродуктоперекачивающей станции: если в сложном станционном хозяйстве что-то не так, отреагируют оперативно и четко. Ювелирно точно пишут экскаваторщики слово «Народ» - в честь Года единства народов России - кисточкой, прикрепленной к ковшу огромной землеройной машины. Ежегодный конкурс «Лучший по профессии» не просто выявляет работников основных профессий отрасли, чей уровень мастерства выше просто высокого. Это важный элемент кадровой политики. Здесь зажигаются «звезды», задающие ориентиры коллегам, двигающие вперед не только нефть, но и все предприятие. Здесь показывают: рабочий на этом предприятии - это уважительно и престижно.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Дружба»

- Победители конкурса профессионального мастерства у нас на особом месте, - рассказывает начальник отдела кадров Александр Ковнерев. – Как правило, подыскиваем им инженерно-технические должности.

Например, в 2023 году слесарь по РТУ Мичуринского районного управления Сергей Сорокин стал лучшим по своей специальности во всей «Транснефти», а затем выиграл международные профессиональные состязания. В прошлом году его успех повторил коллега из Куйбышевского районного управления Олег Мартынов. Сегодня из рабочих оба перешли в ИТРы – трудятся мастерами выездных ремонтных бригад.

- Если руководство видит в человеке потенциал, он ярко проявляет себя в работе, такой сотрудник попадает в кадровый резерв нескольких уровней и впоследствии может занять достаточно высокую должность, - продолжает Александр Владимирович.

И это – действительно рабочая схема: многие сегодняшние руководители ключевых подразделений, да и всего большого предприятия, когда-то начинали нефтепроводную биографию «на земле»: с прокладки трасс, запасовки диагностического снаряда в трубу нефтепровода, ремонта механо-технологического оборудования.

Воспитать профессионалов

Не секрет, что на российском рынке труда существует дефицит рабочих рук. Стратегия предприятия не просто поиск: ключевое - воспитание профессионалов.

Заинтересовать и увлечь молодежь – особое мастерство кадровиков. Старшеклассников и студентов приглашают на экскурсии на производственные площадки, организуют встречи в учебных заведениях, охотно берут на практику.

- В настоящее время 66 ребят обучаются по целевым направлениям предприятия в Российском университете нефти и газа имени И.М. Губкина, Самарском и Брянском государственных технических университетах, - говорит начальник группы подготовки и обучения персонала отдела кадров Евгений Дзокаев. – Еще 5 целевиков получают среднее техническое образование.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Дружба»

В 2025-м коллектив предприятия пополнили 32 молодых специалиста, в этом году ожидаются еще 23 «новобранца». Для предприятия такая система дает гарантированное количество обученных сотрудников, которые, например, займут места тех, кто уходит на заслуженный отдых. Для выпускников – гарантированное трудоустройство. Статус молодого специалиста, который они с гордостью носят в течение трех лет, открывает двери к особому отношению со стороны предприятия. Наставники, которые помогут войти в профессию и коллектив, насыщенная корпоративная жизнь, широкая социальная поддержка и ускоренные те самые социальные лифты – надо лишь быть ответственным, активным и не бояться проявлять себя. Кстати, стать будущим дружбинцем есть шанс у выпускников по всей стране: предприятие размещает кадровые потребности в целевом обучении на портале «Работа России».

Что касается сотрудников со стажем, принцип «от каждого по способностям» в компании видоизменили: каждому – максимально раскрыть способности. Для этого взяли на вооружение еще один знаменитый принцип – «учиться, учиться и учиться». Стройно, как часы, работает система повышения квалификации. Каждый работник знает: раз в пять лет – добро пожаловать за парту, совершенствовать знания и навыки. Для отдельных профессий, допустим, диспетчеров или специалистов по направлению отдела главного технолога, повышение квалификации предусмотрено еще чаще – каждые три года. Так что корпоративный учебный центр в чувашском городе Канаш для работников – практически такой же дом родной, как и предприятие. Образовательная программа здесь выстроена именно под свои нужды.

- С каждым человеком стараемся работать индивидуально: увидеть, раскрыть, поддержать, поощрить, - поясняет секрет крепкого коллектива заместитель генерального директора АО «Транснефть – Дружба» Константин Кондрашов. – В последнее время у специалистов по персоналу новое важное направление – забота о наших коллегах, которые, выполнив боевые задач в зоне СВО, возвращаются в трудовой строй. Им помогают адаптироваться к привычной жизни, вернуться к любимой работе.

Внедрение передовых производственных технологий и самого современного оснащения, цифровая трансформация - стратегически важная нефтепроводная отрасль задает высокую планку для своих сотрудников. Но и в годы строительства легендарных дружбинских нефтепроводов, и сегодня, спустя шесть с лишним десятилетий, неизменным остается главный принцип: люди решают все.