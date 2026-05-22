В Брянске в гостях у ветерана Великой Отечественной войны побывали руководитель регионального Следственного управления и кадеты

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В гостях у ветерана Великой Отечественной войны, почнетного гражданина города Брянска Бориса Васильевича Шапошникова побывали руководитель регионального управления Алексей Кузьмичев и кадеты СК. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Кадеты СК прочитали Борису Васильевичу стихи и исполнили песни военных лет, а также подарили открытку, сделанную своими руками, с самыми теплыми пожеланиями и благодарностью за ратный труд на благо нашей Родины, - рассказали в региональном следственном управлении.

На вопрос кадетов, не страшно ли ему было в годы Великой Отечественной войны, ветеран с улыбкой ответил: «Если бы боялся, я бы, наверно, не был трижды раненым, меня бы все таки убили. А мы не боялись, мы сражались за нашу Родину, за её свободу и независимость!»

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Борис Васильевич поделился с офицерами и кадетами СК своими любимыми стихами, рассказал о своей интересной и полной событий жизни. «Здоровье не купишь!» — сказал ветеран следователям и кадетам, поделившись секретом своего долголетия: «Я стараюсь поддерживать здоровье подвижностью. Каждый день ставлю перед собой задачу пройти 10 тысяч шагов и усердно стремлюсь к ней». По словам Бориса Васильевича, сохранять бодрость духа ему помогает бесконечная любовь и преданность Отечеству.

Борис Васильевич поблагодарил сотрудников ведомства за внимание, а также напутствовал кадетов Следственного комитета России быть всегда настоящими защитниками Отечества и никогда не останавливаться в достижении своих благих целей.

Наша справка:

Борис Васильевич родился 18 июня 1924 года в селе Никольское Астраханской губернии. В июне 1942 года он был направлен в составе 889 го стрелкового полка 246 й стрелковой дивизии на Сталинградский фронт.

Борис Васильевич является одним из участников Сталинградской битвы, в годы войны освобождал Донбасс, Беларусь, Прибалтику. Великую Отечественную войну закончил в Восточной Пруссии. В боях трижды ранен, но несгибаемая воля и сила духа позволяли ему снова и снова возвращаться на фронт.

За боевые заслуги и личное мужество ветеран награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги» и многими другими наградами.

После освобождения нашего Отечества Борис Васильевич продолжил военную службу в Северной группе войск в Польше, затем служил в Забайкальском военном округе, потом в Германии, командуя танковыми воинскими подразделениями. В различное время он направлялся в военные служебные командировки в Монголию и в Мозамбик.

Напомним, брянские следователи возложили цветы к мемориалу жертвам концлагеря «Дулаг-142».