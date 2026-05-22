Брянские следователи возложили цветы к мемориалу жертвам концлагеря «Дулаг-142»

Сотрудники следственного управления СК России по Брянской области возложили цветы к мемориалу на территории бывшего концлагеря «Дулаг-142». Они побывали в бывшем немецком лагере Дулаг-142», действовавший в Брянске в годы Великой Отечественной войны в период с 1941 по 1943 годы. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В военное время здесь содержалось больше 80 тысяч советских граждан. Военнопленных и гражданских лиц в лагере уничтожали путем создания несовместимых с жизнью условий. Всего за период функционирования лагеря в нечеловеческих условиях умерли больше 40 тысяч человек, больше 18 тысяч граждан с крепким здоровьем отобрали для использования на принудительных работах и угнали в нацистскую Германию.

Сейчас ведут работу по созданию на территории бывшего концлагеря музейно-мемориального комплекса.

Офицеры СК России почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу.