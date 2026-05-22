Фото: Брянская областная станция переливания крови, ВКонтакте.

Для спасения жизней бойцов СВО Брянская областная станция переливания крови передала компоненты. Об этом сообщают в медучреждении.

Препараты направили в рамках соответствующего заключенного соглашения от имени Правительства РФ с Брянской областной станцией переливания крови. Военным медикам передали лиофилизированные компоненты крови.

- Состоялась очередная встреча наших представителей с военными, - рассказали в Брянской областной станции переливания крови. - Все необходимое было доставлено в полном объеме. Встреча прошла в «тихой, спокойной обстановке». Наши ребята едут домой! Им хорошей дороги! Ну а мы работаем дальше. Победа будет за нами!

