Компоненты Брянской областной станции переливания крови помогают медикам спасать жизни пациентов, подвергающихся постоянным террористическим атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщают в Брянской областной станции переливания крови.

Яркий пример - Климовская центральная районная больница, которая находится в эпицентре событий. Сюда доставили пациента с диагнозом МВТ, осколочные проникающие ранения брюшной полости и плевральной полости, массивная кровопотеря, геморрагический шок второй–третьей степени. При поступлении состояние пациента было крайне тяжелым. Он нуждался в оперативном пособии. Для стабилизации состояния пациента врачами Климовской ЦРБ была выполнена срочная трансфузия двух доз лиофилизированной (сухой) плазмы и одной дозы эритроцитной взвеси. Пациент был стабилизирован, прооперирован. После этого направлен в специализированный центр для дальнейшего лечения.

В этот же день в Центральную районную больницу привезли еще одного пациента с диагнозом МВТ, ранение мышц шеи, сквозное ранение бедра, продолжающееся массивное кровотечение из ран, геморрагический шок третьей степени. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. Для остановки кровотечения пациенту провели трансфузию одной дозы криопреципитата и одной дозы лиофилизированной плазмы. Кровотечение остановили. Это позволило взять пациента в экстренном порядке на операцию. Операция прошла успешно. Пациент жив, выздоравливает, направлен в специализированный центр.

- По словам наших коллег из Климовской ЦРБ, сухие компоненты крови значительно повышают скорость оказания экстренной медицинской помощи и увеличивают выживаемость больных, - говорят в Брянской областной станции переливания крови. - Мы очень рады, что в здравоохранении Брянской области имеются врачи, которые с удовольствием перенимают опыт военных медиков в оказании помощи раненым.

Работа по производству компонентов крови продолжается.

