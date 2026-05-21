При атаке ВСУ тепловоза в брянской Унече погибли три железнодорожника

При атаке ВСУ маневрового тепловоза в брянской Унече погибли три железнодорожника. Удар нанесла дроном-камикадзе. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД в мессенджере МАХ.

Погибли машинист Евгений Кожанов 1976 года рождения, помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 горда рождения и сын осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик 2007 года рождения.

Евгений Кожанов – отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь.

- Глубочайшие соболезнования родным и близким наших товарищей, - говорят в ОАО «РЖД» - Мысли и сердца железнодорожников сейчас вместе с вами.

Семьям окажут необходимую помощь и поддержку.

Напомним, об атаке ВСУ на Унечу 21 мая сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Удар нанесли дроном-камикадзе. На тот момент было известно о двух погибших и одном раненом сотрудниках РЖД.