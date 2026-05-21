При атаке ВСУ брянской Унечи погибли два сотрудника объекта транспортной инфраструктуры. Один сотрудник получил ранение. ВСУ дроном-камикадзе ударили по Унечскому району. Об этом 21 мая на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Родным погибших – глубокие соболезнования, - сказал врио губернатора Брянской области. - Пострадавшим – скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. Работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, при атаке ВСУ жилого дома в брянской Белой Березке ранен мирный житель.