Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 мая 2026 13:30

При атаке ВСУ брянской Унечи погибли два сотрудника объекта транспортной инфраструктуры

Один сотрудник получил ранение
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При атаке ВСУ брянской Унечи погибли два сотрудника объекта транспортной инфраструктуры. Один сотрудник получил ранение. ВСУ дроном-камикадзе ударили по Унечскому району. Об этом 21 мая на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Родным погибших – глубокие соболезнования, - сказал врио губернатора Брянской области. - Пострадавшим – скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. Работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, при атаке ВСУ жилого дома в брянской Белой Березке ранен мирный житель.