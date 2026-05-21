При атаке ВСУ жилого дома в брянской Белой Березке ранен мирный житель. дронами-камикадзе ударили по Трубчевскому району. Об этом 21 мая на своей странице вКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Целенаправленный удар киевский режим нанес по жилому дому, - рассказал врио губернатора Брянской области. -. В результате атаки произошло возгорание, которое оперативно было ликвидировано. В результате террористических действий, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшему – скорейшего выздоровления.

На месте работают оперативные и экстренные службы.