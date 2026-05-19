Врио губернатора Брянской области познакомился с руководителями ведущих СМИ региона

Фото: Е.В. КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук познакомился с руководителями ведущих СМИ региона. На встрече речь шла о формировании информационного климата. Об этом врио губернатор брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте

По мнению, Егора Ковальчука, информационный климат зависит «не только от позиции власти, но и от того, как расставлены акценты, как донесена информация до жителей, насколько объективно и оперативно».

- Конечно, основные вопросы касались моего первого впечатления от Брянской области, приоритетных направлений работы, ключевых проектов, которые будем продолжать реализовывать вместе с моей командой, - сказал Егор Ковальчук.

Также врио губернатор отметил, что « в Брянской области два основных драйвера — промышленность и сельское хозяйство. В среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. Это очень большой плюс. Это значит, что в свое время предшественники, предыдущие поколения хорошо поработали в этом направлении».

Фото: Е.В. КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Есть такой принцип: помогать надо сильным — сферам, отраслям, предприятиям, людям, - сказал Егор Ковальчук. - Тогда они смогут еще больше. Вот в эти направления и нужно вкладываться, потому что они дадут максимальный эффект от работы, они уже развиты, дальше эффект будет только нарастать. При этом, несомненно, есть и точки роста — например, создание комфортной городской среды, туризм, креативные индустрии.

Врио губернатора Брянской области подчеркнул, что « будет продолжен курс на социальную поддержку жителей, обеспечение порядка и чистоты в регионе, повышение качества транспортного обслуживания, расширение участия региона в национальных проектах, государственных программах».

Напомним, врио губернатора Брянской области встретился с бизнес-сообществом.