Врио губернатора Брянской области встретился с бизнес-сообществом

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с бизнес-сообществом. Он считает такие встречи и общение обязательными. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Цель у нас одна — создать комфортные условия для жителей, насколько это возможно в текущей обстановке, - сказал врио губернатора Брянской области.

Егор Ковальчук считает «правильным и даже в какой-то степени обязательным, когда именно местный бизнес максимально участвует в реализации государственных и бюджетных программ»

- Это правильно, когда деньги остаются в регионе, нужно развивать свою территорию, - отметил Егор Викторович.

Также он подчеркнул, что «не должно быть ситуаций, когда от сотрудничества государства и инвестора выигрывает только инвестор, должно быть взаимное действие».

- Экономический, инвестиционный блок правительства Брянской области я буду ориентировать именно на такой подход — на открытость, но при этом на прогнозируемость и понятность результата, - сказал Егор Ковальчук.- Что касается инвестиционных проектов, их реализуется достаточно много, но хотелось бы увидеть новые проекты для Брянской области, в результате которых будут появляться товары, работы, услуги, которых ранее не было. Нужно самим производить по максимуму товары и услуги здесь, на месте. Это здоровая самодостаточность, она ещё никому не мешала, ни одному региону.