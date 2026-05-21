На бизнес-форуме «Гомель-Брянск» обсудили взаимовыгодное сотрудничество регионов. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Республика Беларусь — наш важнейший стратегический партнер, - сказал Егор Ковальчук. - Не с каждым российским регионом налажено такое тесное сотрудничество. Удельный вес Гомельской области в общем товарообороте Брянской области — 36 %, есть тенденция к устойчивому росту (в прошлом году — 28 %).

Реализуют кооперационные промышленные проекты. Такие, например, как заводы «Брянсксельмаш», «Амкодор-Брянск». А совместный проект ООО «Термотрон-завод» и ОАО «Гомельский электротехнический завод» будет способствовать развитию инфраструктуры железных дорог России и Беларуси.

- Большой потенциал у нас в области жилищного строительства, безусловно, будем продолжать работу с белорусскими коллегами, - отметил врио губернатора Брянской области. - Возможности у нас очень большие, и форум — отличная площадка для обсуждения конкретных планов и проектов.

