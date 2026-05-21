Врио губернатора Брянской области встретился с председателем Гомельского облисполкома

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Во время рабочей встречи обсудили реализацию совместных проектов и поиск новых точек роста. Об этом Врио губернатора Брянской области сообщает на своей странице ВКонтакте.

- С Гомельской областью мы не просто соседи, а в прямом смысле братские регионы с общими историческими, экономическими, культурными связями, - сказал Еор Ковальчук. - Однозначно продолжим ранее взятый курс на сотрудничество по всем направлениям, вся наша команда настроена на укрепление связей внутри Союзного государства.

Егор Викторович также отметил, что «наш интерес — развитие перерабатывающей промышленности, увеличение высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, строительство, а что касается расширения культурных связей, этому вообще нет пределов»

- Будем искать дополнительные возможности взаимодействия, обмениваться компетенциями по недостающим позициям, - сказал врио губернатора Брянской области.

Напомним, Егор Ковальчук участвует в пятом региональном бизнес-форуме «Гомель-Брянск».