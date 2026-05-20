Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Советской уложили выравнивающий слой асфальта. Укладку асфальта строители выполнили минувшей ночью. Стоимость ремонта – около 63 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Месяц прошел с тех пор, как там фрезеровали асфальт, - рассказали в мэрии Брянска. - Хотя некоторым водителям показалось, что прошли все три месяца, о чем они известили в соцсетях. Такие раздутые в их фантазиях сроки понятны – когда лавируешь между люков, то кажется, день за три идет. Мы и сами этой дорогой катаемся, терпели и ждали асфальт, как соловей лета. Но подрядчик «Автодор» объяснял: выравнивание люков – процесс трудоёмкий. На дороге выполняется корректировка высоты около 80 (!) объектов. При этом, как водители виляли между люками, так и подрядчик искал золотую середину в плюрализме мнений. Одни жители города ругали ночную работу подрядчика за шум, другие кляли его за пробки днём, а сверху ещё власти торопили.

Новый асфальт положили до поворота на Черметовский мост. Всего подрядчику предстоит закрыть два километра проезжей части.

Напомним, капитальный ремонт одной из центральных улиц Советского района начался в середине апреля. Подрядчик «Брянскавтодор» ремонтирует участок от переулка Трудового до улицы Крахмалева.

На пустыре около роддомапоявится новая муниципальная автопарковка. Она находится напротив стоянки, которую недавно построили на улице Трудовой. Над всеми пешеходными переходами улицы Советской установят дополнительные светодиодные светильники. Обновят и тротуары. На них уложат новый асфальт и заменят старую плитку.

Работы на улице Советской ведут по программе «Инфраструктура для жизни». Их завершат в августе.

