В Брянске улицу Литейную расширят до четырех полос. Капитальный ремонт идет на участке длиной больше четырех километров от улицы 50-й Армии до Литейного моста. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строители здесь снимают бордюрный камень, обрезают деревья. По просьбам жителей города, улицу Литейную от моста через Десну до пересечения с улицей 22-гоI Съезда, расширят до четырех полос. Планируют сделать новые тротуары. Завершить работы на улице Литейной планируют в сентябре этого года.

В Бежице идет капитальный ремонт главных дорог на въезде в район. На Городищенской горке дорожная техника сняла верхний слой асфальта. Строители укладывают выравнивающий слой. Новый асфальт на дороге появится на участке длиной почти в 900 метров от улицы Объездной до памятника Болгарским патриотам.

Сейчас капитальный ремонт в Брянске идет на 28 дорогах. Еще четыре объекта проходят электронные торги.