Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в середине июня заблагоухают 150 тысяч садовых цветов. Новые цветы уже появились на площади Ленина, в парке Толстого, на Театральной площади, Набережной и других клумбах города. Всего этим летом и осенью работники дорожного управления планируют высадить на городские клумбы, на разворотных кольцах, в скверах и парках больше 300 тысяч различных садовых цветов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Новые цветы сменили тюльпаны, у которых закончился сезон цветения. Этой весной городские клумбы украшали 106 тысяч цветов. После того, как лепестки опали, специалисты «Зеленого хозяйства» городского дорожного управления аккуратно выкапывают луковицы и отправляют их на хранение. Осенью их вновь высадят, чтобы порадовать горожан цветами уже будущей весной.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Сейчас на городские клумбы всех районов мы высаживаем бегонии, петунии, цинерарии, бальзамины и колеусы, - рассказала начальник отдела благоустройства дорожного управления Ольга Лисичкина. - Рассаду наши рабочие вырастили в теплицах дорожного управления. До середины июня мы должны украсить областной центр 150 тысячами цветов.

Напомним, в Брянске улицу Литейную расширят до четырех полос.