Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с участниками программы «Брянские герои». Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Самое главное, чтобы по итогам обучения у каждого сложилась четкая позиция, готов ли он работать в органах государственной и муниципальной власти, - сказал врио губернатора Брянской области. - Это служба народу, людям, региону, Родине. Нам не хватает грамотных управленцев, стране, региону нужны люди, которые будут работать на самых разных позициях в органах власти.

Первый модуль был посвящен наставничеству, сейчас идет уже второй модуль обучения из четырех. Акцент сделали на вопросах экономики, финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса.

- Договорились, что на следующем этапе обязательно проведем тематическую встречу, только не в формате лекции, а в режиме открытого диалога, практических вопросов и ответов, - рассказал Егор Ковальчук.

