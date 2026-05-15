Повсюду и для всех: брянский Красный Крест там, где трудно

15 мая 2026 года Российский Красный Крест отмечает 159-летие. Старейшая гуманитарная организация страны - и до сих пор одна из самых важных.

Есть организации, которые существуют по инерции. И есть те, что постоянно движутся вперёд - потому что за каждым следующим шагом кто-то ждёт помощи. Российский Красный Крест - из вторых. 159 лет - это не круглая дата для пресс-релиза. Это 159 лет работы: в окопах, в эпидемиях, в наводнениях, в тихих городских квартирах, где одинокий пожилой человек ждёт визита волонтёра.

Как это началось

15 мая 1867 года Александр II утвердил устав «Общества попечения о раненых и больных воинах». За этой канцелярской формулировкой стоял живой опыт: несколько лет до этого, во время Крымской войны, великая княгиня Елена Павловна и хирург Николай Пирогов впервые организовали системную помощь раненым - с сёстрами милосердия, с носилками, с перевязочными пунктами прямо под огнём.

Идею поддержала императрица Мария Александровна. Так получилось, что у российского Красного Креста с самого начала были влиятельные покровители - и очень конкретные задачи.

В 1879 году общество переименовали в Российское общество Красного Креста. К тому времени оно уже работало не только на войне: помогало при стихийных бедствиях, боролось с голодом, отправляло медицинские отряды туда, где была нужда. Международное движение Красного Креста к тому времени существовало чуть дольше - его основал швейцарец Анри Дюнан ещё в 1863-м, - но российская структура быстро стала одной из самых деятельных в мире.

159 лет - и никаких пауз

Две мировые войны, голод 1921 года, эпидемии, советский период с его особой спецификой, 1990-е с гуманитарными кризисами на постсоветском пространстве - РКК не выходил из строя ни разу. Менялись названия, структуры, политический контекст. Неизменными оставались семь основополагающих принципов движения: гуманность, беспристрастность, нейтралитет, независимость, добровольность, единство, универсальность. Их сформулировал сам Дюнан - и они до сих пор определяют, как работают тысячи сотрудников и десятки тысяч волонтёров по всей России.

Сегодня РКК - это более 600 местных отделений во всех регионах страны, сотни проектов и очень широкий охват: обучение первой помощи, поддержка пожилых на дому, помощь вынужденным переселенцам, психосоциальная работа с людьми в кризисе, профилактика ВИЧ, развёртывание пунктов обогрева и питания при чрезвычайных ситуациях.

За последние пять лет - с 2021 по 2025 год - помощь Российского Красного Креста получили более 8,6 миллиона человек. На поддержку людей организация привлекла свыше 10 миллиардов рублей. Это не абстрактные цифры: за ними - конкретные семьи, пенсионеры, дети, люди, потерявшие жильё или оказавшиеся в зоне ЧС.

В 2026 году, к 159-летию, РКК получил официальный статус по федеральному закону, закрепившему его положение как общероссийской общественной организации. Это важный шаг: юридическое признание даёт организации дополнительные инструменты для работы.

«Там, где трудно» - это не слоган, это адрес

Российский Красный Крест приходит туда, куда другие не всегда доходят. Принцип беспристрастности означает: без разницы, кто ты, сколько тебе лет, какой у тебя паспорт и каков твой социальный статус. Если тебе нужна помощь - ты её получишь.

Брянское отделение работает в этой же логике. Здесь ведётся постоянная работа с вынужденными переселенцами, людьми, лишившимися жилья, социально незащищёнными гражданами. Организация взаимодействует с местными властями и опирается на волонтёрскую сеть.

Дмитрий Корнилов, член брянского президиума Российского Красного Креста:

- 159-летие - это не просто историческая дата. Это подтверждение того, что организация, основанная на принципах гуманности и беспристрастности, способна сохранять свою актуальность на протяжении полутора столетий. Брянское отделение сегодня решает конкретные задачи: работа с переселенцами, поддержка людей в трудной жизненной ситуации, обучение населения навыкам первой помощи. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие взаимодействия с региональными органами власти и расширение волонтёрской базы. Потребность в такой работе не снижается.

Если хочешь помочь

Российский Красный Крест - это не только профессиональные сотрудники. Это десятки тысяч волонтёров по всей стране, которые приходят к пожилым соседям, дежурят на массовых мероприятиях, обучают школьников останавливать кровотечение. Войти в это сообщество можно через региональное отделение - в том числе брянское.

159 лет - и организация по-прежнему набирает людей. Потому что работы меньше не становится.

Редакция «Комсомольской правды» в Брянске поздравляет Российский Красный Крест со 159-летием и выражает искреннее уважение всем, кто выбрал эту работу - сотрудникам и волонтёрам брянского отделения в первую очередь. То, что вы делаете каждый день, не всегда попадает в заголовки. Но именно это и есть настоящая работа.