Сергей Михеев: «Спасибо, что могу помогать!»

Фото: пресс-служба Регионального отделения Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Брянской области.

Сегодня Брянск посетил с рабочим визитом политолог, радио- и телеведущий, Член Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Михеев.

На встрече с журналистами и общественными активистами депутат Брянской облдумы, председатель регионального отделения Алексей Тимошков представил брянского гостя как создателя и руководителя Благотворительного фонда.

С рассказа о деятельности этого фонда и началось интересное трехчасовое общение с аудиторией. Символично, что фонд был создан 9 мая 2022 – в День Победы и через два с половиной месяца после начала Специальной военной операции. За это время уже стало ясно, что развитие ситуации пошло не по плану, российские войска отошли от Киева, но осталась вера в нашу будущую Победу.

Как всё начиналось? В марте 2022 Сергей Михеев поехал на линию боевого соприкосновения и увидел реальную картину происходящего и разницу в том, что рассказывали, и того что было на самом деле. Решение было – одно: «Нужно помогать!».

Месяц прошёл в вопросах чиновников для чего нужен фонд, чем он будет заниматься и ответах на них, в результате фонд был всё же зарегистрирован. Потребовалось два года, чтобы в июле 2024 года Министерством юстиции РФ Благотворительный фонд Сергея Михеева был внесен в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

К сегодняшнему дню фондом уже оказано содействие и передано материальных ценностей и помощи военнослужащим и силовым структурам, участвующим в СВО из 350 войсковых частей на общую сумму более 4 млрд рублей.

Откуда фонд получает средства? Как ни удивительно, здесь как раз та ситуация, когда помощь осуществляется всем миром. Сергей Михеев рассказывает, что когда он просматривает поступления на счёт фонда, то по их размерам видит, что они идут не от каких-то финансовых магнатов или олигархов, а от простых граждан. Поневоле вспоминается призыв нижегородского старосты Кузьмы Минина, собиравшего ополчение в Смутное время: «Заложим жен и детей наших, но спасем Русскую землю!».

Главное, что собранные средства доходят до своих получателей. Сам Сергей Михеев обрисовал схему действия фонда: поступает заявка из в/ч, проверяется, заключается договор на получение помощи, закупается необходимое имущество, передаётся, в отчёт отшиваются акты приёма-передачи. В неделю происходит несколько передач. Объём не маленький. Без отчётности ни шагу – деятельность фонда ведётся «в белую» с периодическим внешним аудитом и в контакте с Минобороны и Росгвардией.

Благодарностей немало и об этом можно узнать в социальных сетях Сергея Михеева. Об этом говорили присутствующие на встрече офицеры и солдаты, прибывшие для того, чтобы сказать Михееву спасибо и вручить благодарственное письмо.

Вообще, встреча была посвящена не только деятельности фонда. В ходе общения коснулись самых разнообразных вопросов – от отношения с Украиной и Западом, говорили о миграционной политике России и русском языке, об образовании и маркетплейсах, даже о ЖКХ – то есть обо всём наболевшем, что окружает обыкновенных жителей городов и сёл России. Вместе с тем, значительная, если не основная часть выступления гостя была посвящена теме идеологии, духовности, традициям русского народа, которые лежат в основании нашего мировоззрения. Ответил автор и о своём личном - приходе к православной вере.

Общение оказалось весьма интересным – пришедшие на встречу не только задавали вопросы, но и делились наболевшим и даже читали свои стихи. Несколько раз в виде некой надежды у участников мероприятия прорывались пожелания видеть таких людей, как Михеев в российском парламенте в качестве народного депутата. В ответ прозвучало, что выборы пока ещё не объявлены и пока не определены кандидаты.

По итогам Сергей Михеев подписал и вручил присутствующим свою книгу, написанную в соавторстве с Романом Головановым «Поле битвы. Особый путь России».