Нефтепроводный климат – контроль

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Дружба».

Против «парникового эффекта» и глобального потепления. Международный день климата, который отмечается 15 мая, - хороший способ напомнить об ответственности каждого за здоровье планеты. Важное направление компании «Транснефть - Дружба» на пути заботы о климате – энергосбережение и повышение энергоэффективности. Плюс – к высоким технологиям – экологический стиль жизни коллектива.

Какой оставим след

Сияющие белизной резервуары для хранения углеводородов – визитная карточка каждой перекачивающей станции. Белый цвет не только для красоты – чтобы нефть и нефтепродукты не нагревались и не увеличивались испарения. Стальные емкости, которые планомерно приходят на смену железобетонным, оснащены понтонами и плавающими крышами: специальные конструкции также минимизируют «дыхание» нефти.

Транспортировка нефти и дизельного топлива по трубопроводам – дело энергоемкое. Порядка двух третей электричества «съедают» мощные магистральные насосы, задающие движение потока. Специалисты непрерывно оптимизируют технологические процессы перекачки: рассчитывают и применяют гибкие режимы, обеспечивают плавный пуск или остановку насосов и электродвигателей. На производственных площадках устанавливают фильтры – грязеуловители, а внутреннее пространство труб регулярно очищают от парафинистых отложений – чтобы обеспечить максимальную пропускную способность. Математика простая: сопротивление в нефтепроводе снижается – расходы электроэнергии на транспортировку уменьшаются.

Более 100 тысяч сосен высажено в прошлом году. Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Дружба».

Не секрет, что большое воздействие на климат оказывают котельные: значительный объём парниковых газов от производственных объектов образуется именно здесь, при сжигании топлива. В этом направлении компания не только уменьшает собственное влияние на климат, но и помогает коллегам по системе. Уникальные экологичные блочно-модульные котельные, которые выпускает Центральная база производственного обслуживания предприятия, обеспечивают теплом и дружбинские объекты, и нефтеперекачивающие станции по всей стране: в республике Коми и в Ханты-Мансийском округе, на Балтике и на Дальнем Востоке. Котлы с экономайзерами, за разработку которых авторский коллектив предприятия был удостоен Премии правительства России, подогревают поступающую воду отработанными газами, а значит, расходуют меньше топлива. Минимизируют его использование и горелки с плавным изменением мощности, и «умная» программа, которая на основе погоды за окном рассчитывает параметры теплоносителя.

А у нас в машине газ – могут сказать уже многие водители дружбинских транспортных средств. Автопарк предприятия регулярно пополняют автомобили и спецтехника, работающие на сжатом природном газе. Экологи говорят: такие машины выбрасывают гораздо меньше углекислого газа, или, как принято сейчас говорить, оставляют меньший углеродный след.

Заботясь о климате вместе со всей большой «Транснефтью», предприятие берет на себя также дополнительные экологические обязательства. С учетом, что часть отходов можно использовать как вторсырье, на объектах установили контейнеры для раздельного сбора ТБО. Вроде несложная мера, а помогла сократить отходы, которые передаются на полигоны для захоронения.

Нейтрализовать и компенсировать

«Ничто на Земле не проходит бесследно», - звучит в знаменитой песне. Полностью обнулить углеродный след невозможно. Но вполне по силам нейтрализовать – компенсировать выбросы парниковых газов их поглощением. На помощь приходят знания по ботанике: взрослое дерево в среднем поглощает за год примерно 22 кг СО2.

В прошлом году в Пензенской и Тамбовской областях нефтепроводчики высадили порядка 100 тыс. молодых сосен. В этом году тысячи сеянцев хвойных пород появятся на территории ульяновских лесничеств Ульяновской области. Тип посадочной культуры неслучаен: с учетом почв, освещенности, климата растения подбирают так, чтобы они максимально прижились на новом месте.

Экологические акции проходят во всех регионах присутствия компании. Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Дружба».

Дружбинцы продолжают «зеленую» деятельность и вне работы. Больше десятка лет волонтеры Куйбышевского районного управления помогают благоустраивать ботанический сад в Самаре. Их руками посажены дальневосточные березы, североамериканские ели, манчжурский и сибирский абрикос, да и другие непривычные для волжских просторов деревья. Заодно приводят в порядок территорию, избавляя ее от поросли, сухой и сорной растительности. Этой весной благоустроили аллею голубых елей, которая была символично разбита к 30 летию компании, и помогли сотрудникам сада подготовить к посадке саженцы ценных хвойных пород.

- Нефтепроводчикам мы всегда рады, - говорит заместитель директора Ботанического сада Самарского университета Светлана Розно. – На территории в 30 с лишним гектаров навести порядок только силами сотрудников сложно. Но необходимо: за год у нас бывает больше 250 тысяч посетителей. После волонтеров предприятия всегда остается красота.

Подобные экоакции не исключение – правило. На другом конце дружбинских магистралей, в Брянской области, особое внимание уделяют очистке от мусора берегов водоемов по соседству со станциями. Нынешней весной работники линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» навели порядок на берегах реки Стешны. Их поддержали нефтепроводчики Орловской области – очистили пойму Оки близ ЛПДС «Стальной Конь». В планах – убрать прилегающие к производственным объектам лесные массивы.

Еще в одной популярной песне поется: «Главней всего погода в доме». В «доме» «Транснефть – Дружбы» в деле борьбы с глобальной проблемой, пожалуй, самое эффективное средство – это климат неравнодушия.