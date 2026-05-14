Александр Богомаз поблагодарил Президента РФ и жителей Брянщины за доверие и поддержку

В четверг, 14 мая, Александр Богомаз опубликовал в своих соцсетях обращение к жителям Брянской области. Александр Васильевич на посту губернатора проработал 12 лет. Он поблагодарил за доверие и поддержку Президента рФ Владимира Путина и людей.

- Я благодарен Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за доверие и поддержку, - говорится в обращении. - Благодарен каждому из вас, дорогие земляки, за единство и сплоченность, достигнутые результаты, любовь к Родине.

Наша с вами совместная работа помогла вывести регион в лидеры по многим ключевым направлениям, реализовать множество важных для жителей проектов. Очень важно, чтобы наш родной край становился еще уютнее и комфортнее для жизни.

Как и во все времена, Брянская область была и остается надежным оплотом своего Отечества. Весь период в должности губернатора Брянской области я ощущал вашу поддержку, спасибо вам за это!

Напомним, в среду, 13 мая, Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. Александр Васильевич покинул свой пост по собственному желанию.