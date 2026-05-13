Губернатор Брянской области ушел в отставку по собственному желанию

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ушел в отставку по собственному желанию. Об этом 13 мая сообщили на сайте Кремля.

"В связи с заявлением Губернатора Брянской области Богомаза А. В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. Nº 414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку Губернатора Брянской области Богомаза А. В. по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Тем же указом временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук. Он будет руководить регионом до вступления в должность лица, избранного в ходе голосования.

Александр Богомаз родился 23 февраля 1961 года в селе Гриденки, расположенном в Стародубском районе Брянской области, сообщают на сайте правительства Брянской области.

Его отец, Василий Богомаз, преподавал в школе и был ветераном Великой Отечественной войны. Мать, Надежда Филипповна, также работала учительницей в начальных классах, а впоследствии возглавила школу. В семье воспитывались три дочери: Лидия, Татьяна и Нина.

Высшее образование Александр получил в Брянском технологическом институте (ныне Брянский государственный инженерно-технологический университет), который окончил в 1983 году, став дипломированным инженером-механиком.

Трудовую деятельность он начал в 1977 году на Брянском заводе дорожных машин, где работал токарем. С 1983 по 1998 год его карьера была связана с совхозом «Берновичский» в Стародубском районе: здесь он прошел путь от инженера до заместителя директора.

Период с 1998 по 2003 год он занимал должность главного инженера в производственном управлении «Стародубрайгаз», входящем в ОАО «Брянскоблгаз».

В 1998 году совместно с женой Ольгой Александр Богомаз создал крестьянско-фермерское хозяйство «Богомаз». Со временем оно выросло в одного из ведущих производителей картофеля в регионе.

В 2008 году в Брянской государственной сельскохозяйственной академии он успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную сравнительному анализу эффективности технологий выращивания разных сортов картофеля на серых лесных почвах юго-запада Центральной России.