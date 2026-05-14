Расширение функционала ЕПГУ и федеральная координация - темы заседания Общественного совета Росреестра

В региональном Управлении Росреестра под председательством Артёма Сухоломкина прошло заседание Общественного совета в узком составе. В фокусе внимания — усиление вертикали взаимодействия с федеральным центром и внедрение дополнительных мер по цифровизации госуслуг.

Участники мероприятия детально рассмотрели текущие барьеры, возникающие у заявителей в процессе получения электронных услуг ведомства. По итогам дискуссии сформирован блок предложений, направленных на устранение существующих препятствий. Приоритетной задачей названо проектирование «бесшовных» онлайн-решений, минимизирующих очное присутствие гражданина при совершении повторных юридически значимых действий.

Кроме того, на заседании наградили Артёма Сухоломкина Благодарственным письмом ведомства. В Управлении отметили, что под его руководством общественный контроль в сфере регистрации прав достиг более высокого уровня. Руководитель Управления Андрей Новиков рассказал о важности взаимодействия ведомства с общественными институтами.