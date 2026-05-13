Брянск: после ночной атаки - работают волонтёры и Красный Крест

Фото: Брянское отделение Российского Красного Креста.

В ночь на 7 мая Бежицкий район Брянска оказался в центре чрезвычайной ситуации. В результате атаки пострадали два многоквартирных дома - среди 16 раненых оказался ребёнок. Уже к утру в пострадавших дворах шла активная работа: коммунальщики восстанавливали инфраструктуру, волонтёры помогали с уборкой подъездов и квартир.

Брянское отделение Российского Красного Креста развернуло поквартирный обход наиболее пострадавшего здания. Сотрудники организации оказывали жителям психосоциальную поддержку, выдавали продуктовые сертификаты и ваучеры на лекарства. Семьи с детьми получили сертификаты на одежду в Глория Джинс.

По имеющимся данным, все пострадавшие получили медицинскую помощь. Коммунальные службы уже восстановили электроснабжение и частично - водоснабжение. Полная оценка ущерба продолжается.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста:

- Наши сотрудники и волонтёры оперативно приступили к работе с первых часов после произошедшего. В подобных ситуациях принципиально важно не только закрыть базовые потребности людей - еда, лекарства, одежда для детей, - но и обеспечить психологическое сопровождение. Пережитое не уходит само собой.

Если вы или ваши близкие пострадали и нуждаетесь в поддержке - есть несколько способов обратиться за помощью:

Горячая линия психосоциальной помощи (бесплатно): 8-800-250-18-59 Телеграм-бот: @psy_rrc_bot Офис отделения: Брянск, ул. Фокина, 22 (Яна: +7 910 230 54 37 Алексей: +7 903 644 10 00).

Хотите помочь? Волонтёры нужны прямо сейчас — для уборки и доставки гуманитарной помощи. Присоединиться можно, позвонив Яне по номеру +7 910 230 54 37.