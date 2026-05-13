Летний отдых в Брянской области: кто получит путёвку бесплатно и как не упустить своё место

В этом году Брянская область направит на детский отдых и оздоровление свыше 406 миллионов рублей. По плану отдохнут 47 тысяч школьников - в восьми загородных лагерях, четырёх санаториях и 353 пришкольных учреждениях с дневным пребыванием.

Для части семей детский отдых в этом сезоне не будет стоить ни рубля. Путёвки полностью за счёт областного бюджета получат дети участников СВО, дети-инвалиды, сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Для них зарезервировано около 18 тысяч мест - это приоритетная очередь.

Отдельная новинка сезона - профильная смена для детей военнослужащих, где наставниками выступят сами участники боевых действий.

Дети из районов, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, могут рассчитывать на оздоровление в учреждениях Белоруссии - путёвки выделяются по линии Союзного государства.

Отличникам и активистам открыта дорога во всероссийские центры - «Артек», «Орлёнок», «Смена», «Океан» и «Алые паруса». Туда направляют за федеральный счёт, и конкурс традиционно высокий.

Для семей, не входящих в льготные категории, бюджет частично компенсирует стоимость путёвки: до 10 500 рублей - в загородный лагерь, до 13 100 рублей - в санаторий.

Родительская доля по рекомендации властей не должна превышать 21–26 тысяч рублей за смену. Правда, в ряде лагерей заявленные цены оказываются вдвое выше - это стоит уточнять заранее.

Приём заявлений уже идёт. Подать документы можно через Госуслуги, в МФЦ или через ответственного за детский отдых в школе. Принимают заявки до истечения 15 дней до начала смены - но опыт прошлых лет говорит, что популярные лагеря разбирают в первые недели после старта записи. Так что действовать лучше сейчас, а не в мае.

Источник – сайт АиФ-Брянск