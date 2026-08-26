На брянском заводе «ЛДС» уже определили «Лучших работников месяца»

Фото: пресс-служба завода «ЛДС».

В середине июля этого года на брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» решили ввести такую форму поощрения сотрудников, как размещение на «Доске почета». Об этом сообщает сайт "Город 32".

- Такую форму, имевшую распространение в советское время, мы решили возродить после посещения коллег в братской Беларуси, — рассказывает директор «ЛДС» Сергей Горелов. - Кроме этого добавили это еще одним хорошим начинанием – заводским соревнованием.

Месяц назад об этом объявили на предприятии. Начало положено. По прошествии месяца на заводе подвели итоги производственного соревнования между цехами и участками. Уже определили передовиков, которых можно и назвать, и поощрить. Победителям будет присвоено звание «Лучший работник месяца».