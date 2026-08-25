Руководитель брянского завода «ЛДС» Сергей Горелов встретился с генералом Виктором Алешиным

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Руководитель «Локомотив-Дизель Сервис» Сергей Горелов встретился с представителем одного из федерального заказчика. На предприятии вновь побывал инспектор Минобороны РФ, генерал Виктор Алешин. Об этом сообщает сайт «город 32».

Виктору Алешину показали мощности, которые имеются на заводе «ЛДС», в том числе и новое современное оборудование, поступившее на предприятие в последнее время.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Директор завода Сергей Горелов рассказал о том, что предприятие продолжает динамично развиваться. По заказу завода в брянских вузах готовят высококлассных специалистов, которые затем работают на высокотехнологическом оборудовании.

Напомним, Виктор Алешин родился в Комаричском районе Брянской области. Служил в Военно-Воздушных Силах по специализации радиоэлектронной борьбы.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА, пресс-служба завода ЛДС