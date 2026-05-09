Фото: канал "Readovka"в МАХ.

О торжествах в День Победы в Брянске рассказал канал «Ридовка» в социальных сетях. Особое внимание уделили маршу «Нам жить и помнить!», который прошел на площади Партизан.

Под командованием полковника Александра Белика в марше участвовали кадеты, курсанты и активисты молодежных организаций.

Торжественное шествие открыли группы военного учебного центра при БГИТУ. По площади прошел строй барабанщиков кадетской школы имени В. И. Шкурного возглавил Федор Симоненко, награжденный медалью «За отвагу». Впервые в параде участвовали курсанты Брянского филиала Орловского юридического института МВД, а также представители «Движение Первых».