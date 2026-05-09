Брянск отметил 81-ю годовщину Великой Победы

В День Победы в Брянске прошли на Кургане бессмертия и на площади Партизан прошли праздничные мероприятия. Горд отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Торжественно и трогательно прошла памятная церемония на Кургане Бессмертия. Ее участники возложили цветы и венки основанию стелы «Брянск — город воинской славы». Память Героев почтили губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, руководители силовых структур, депутаты, другие официальные лица.

А в самом сердце Брянска – на площади Партизан состоялся торжественный марш. В парадном строю — кадетские корпуса, юнармейцы, курсанты военно-учебного центра БГИТУ, студенты Брянского филиала Орловского юридического института, воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот». Всего по площади маршировали больше 400 человек.

- Пройдут годы, сменится не одно поколение, но этот день всегда будет уважаемым и почитаемым нашим народом, потому что этот день - это символ мужества и чести, подвига и отваги, - сказал в поздравительном слове губернатор Александр Богомаз. - Это день памяти и скорби. В те далёкие годы линия фронта проходила не только там, где грохотала канонада, но и где миллионы советских людей — старики, женщины, дети — работая на фабриках и заводах, сея хлеб в нечеловеческих условиях по 16-18 часов в сутки, ковали и приближали долгожданную Победу.

Слова огромной благодарности вам, дорогие труженики тыла! Дорогие ветераны! В этот праздничный день я хочу сказать вам спасибо ото всех нас, ныне живущих, за ваш подвиг, который вы совершили во имя нас. Дали нам право жить в свободной стране, разговаривать на родном языке, думать на родном языке, растить детей и внуков, строить планы на будущее. Вы сохранили великий, многонациональный российский народ. Ваш пример даёт нам веру и уверенность в великую, могучую, сильную, непобедимую единую Россию! С праздником, с Днем Победы!.

По площади прошли парадные расчёты, пронесли штандарты фронтов. Завершилось памятное событие минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

