Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в День Победы возложили цветы к воинским мемориалам. Делегация Брянской городской администрации почтила память Героев. об этом особщают в пресс-службе мэрии Брянска.

Красные гвоздики возложил к могилам ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, руководителей города Брянска разных лет, военных журналистов.

Сегодня — 81–я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Один из главных праздников страны, важнейшая веха в мировой истории. 9 мая 1945 года диктор Юрий Левитан сообщил советским гражданам, что позади — 1 418 военных дней и ночей, фашистская Германия повержена.