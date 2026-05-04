Происшествия4 мая 2026 11:00

16 украинских беспилотников уничтожили над Брянской областью

Пострадавших и разрушений нет
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

16 украинских беспилотников уничтожили над Брянской областью. Об этом на своей странице ВКонтакте 4 мая сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

- Пострадавших и разрушений нет, - рассказал глава брянского региона. - Работают оперативные и экстренные службы

Напомним, водитель автомобиля ранен при атаке ВСУ брянского поселка Сенчуры.