Водитель автомобиля ранен при атаке ВСУ брянского поселка Сенчуры

При атаке ВСУ грузового автомобиля АПХ «Мираторг» в брянском поселке Сенчуры ранен водитель. Дронами-камикадзе нанесли намеренный удар по движущемуся грузовому автомобилю в Суземском районе. Об этом 4 мая на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказал глава брянского региона. - Поврежден грузовой автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, сотрудник промышленного предприятия ранен при атаке ВСУ Брянского поселка Мирские.