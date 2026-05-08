В Брянске накануне Дня Победы поздравили ветеранов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска накануне Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Слова искренней благодарности и признательности за подвиг в годы Великой Отечественной войны ветеранам выразили исполняющий обязанности главы районной администрации Владимир Дударенко, депутат Брянской областной Думы Мухтар Бадырханов, депутаты Брянского городского Совета народных депутатов Константин Клёнов, Василий Игрунёв, Дмитрий Гришин, заместитель прокурора Фокинского района Дмитрий Карпушкин, а также руководитель исполкома Фокинского отделения партии «Единая Россия» Елена Гикаева.

К поздравлениям присоединился творческий коллектив студентов Брянского областного колледжа искусств. Для ветеранов прозвучали праздничные музыкальные номера.

В этот день ветеранам вручили памятные подарки и пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

