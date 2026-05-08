В Брянске прошла патриотическая акция «Огонь памяти»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска прошла патриотическая акция «Огонь памяти». Частичку огня в Брянск доставили с могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Принимал ее участник Великой Отечественной войны Борис Васильевич Шапошников. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также в церемонии передачи огня участвовали председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Олег Матыцин, начальник управления молодёжной политики Брянской области Александр Ермаков, председатель Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество» Александр Соболев, глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова, начальник управления Росгвардии по Брянской области Иван Ванчугов, военнослужащие, юное поколение и жители Володарского района.

Борис Васильевич Шапошников недавно отметил столетний юбилей, но продолжает активно встречаться с молодежью. Он рассказывает о сражениях, в которых принимал участие при освобождении нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков.

Ветеран поздравил всех с великим праздником Победы и передал наказ: любить и беречь нашу любимую Россию, хранить ее историю и защищать в трудное для неё время.

Вместе с сотрудниками управления Росгвардии по Брянской области участники акции исполнили любимые военные песни.

Воспитанники детского сада прочитали стихи, юнармейцы и военный духовой оркестр прошли парадом под легендарную песню «День Победы».

