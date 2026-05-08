В Брянске накануне Дня Победы прошли митинг и автопробег

В Фокинском районе Брянска накануне Дня Победы прошли митинг и автопробег. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели у памятника «Вечный огонь».

В памятном событии участвовали руководители администрации района, депутаты Брянской областной Думы и Брянского горсовета, представители общественных организаций, силовых структур, предприятий и учреждений района, ветераны, молодёжь и жители района.

Митинг открыли под звуки легендарной песни «Священная война». С приветственным словом к участникам митинга обратился исполняющий обязанности главы Фокинской районной администрации Владимир Дударенко.

Он поблагодарил поколение победителей, отстоявшее свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Также перед собравшимися выступила депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального штаба «Комитет семей воинов Отечества» Марина Седнева.

Были показны творческие номера и хореографическая композиция, посвященные памяти героев войны.

Память павших почтили минутой молчания и возложили венки и цветы к вечному огню.

В завершение митинга прозвучали слова благодарности ветеранам и всем защитникам Отечества.

Традиционно после митинга в этот день состоялся автопробег по памятным местам Фокинского района. В нем участвовали представители предприятий и организаций района.