8 мая - Всемирный день Красного Креста: почему эта дата важна спустя полтора века

Фото: Российский Красный Крест.

Каждый год 8 мая в 191 стране мира отмечают один и тот же праздник - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. За этой датой стоит история, которая началась с одного человека и одного решения: не пройти мимо чужой боли.

Предприниматель, который изменил мир

Жан Анри Дюнан не был военным и не был врачом. Он был швейцарским предпринимателем - и, казалось бы, ничто не предвещало, что именно он станет основателем крупнейшего гуманитарного движения в истории человечества.

Всё изменилось летом 1859 года. Дюнан оказался свидетелем последствий битвы при Сольферино - одного из самых кровопролитных сражений своего времени. Тысячи раненых солдат лежали без помощи. Он не уехал. Он собрал местных жителей и организовал посильную помощь прямо на месте. А потом написал книгу - «Воспоминание о Сольферино» - которая стала манифестом гуманитарного милосердия.

Идея была простой и революционной одновременно: создать независимую организацию, которая в любой войне будет стоять по одну сторону - сторону человеческой жизни. В 1863 году по инициативе Дюнана была созвана международная конференция, на которой основали Международный комитет Красного Креста. Красный крест на белом фоне - это не просто эмблема. Это обещание: помощь, нейтралитет, человечность.

В 1901 году Дюнан стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии мира. 8 мая - дата его рождения. Именно поэтому этот день и стал праздником всего движения.

От идеи - к глобальному движению

Официальный устав организация получила в 1928 году на конференции в Гааге. В 1984 году праздник обрёл своё современное название - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, а двумя годами позже движение было переименовано в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Сегодня оно объединяет 191 национальное общество и более 16 миллионов добровольцев по всему миру.

Особым в истории движения стал 2014 год: сразу три значимые годовщины - 150 лет Женевской конвенции, 100 лет со дня начала Первой мировой войны и создания Международного агентства по делам военнопленных. Эти даты лишний раз напомнили: гуманитарная работа Красного Креста - не разовая акция, а системный труд, растянутый на века.

Российский Красный Крест: свой путь в общем деле

Российская история Красного Креста началась в мае 1867 года - тогда организация называлась Обществом попечения о раненых и больных воинах. Название и структура менялись не раз: Пролетарский Красный Крест в 1918-м, Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, и наконец - после 1992 года - современный Российский Красный Крест. Но суть оставалась неизменной.

При этом российское общество довольно быстро вышло за рамки помощи на поле боя. Уже в конце XIX века волонтёры работали там, где случались голод, эпидемии, пожары, - поддерживали сирот и пожилых людей, которым больше не к кому было обратиться. Так складывалась широкая гуманитарная миссия, которая живёт и сейчас: помощь вынужденным переселенцам, поддержка людей, потерявших жильё, обучение первой помощи, восстановление утраченных семейных связей. За всем этим - тысячи сотрудников и волонтёров по всей стране, которые выходят на работу каждый день.

Комментарий

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста:

- Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца - это не просто памятная дата в календаре. Это день, когда мы осмысляем то, что делаем, и почему это важно. Российский Красный Крест сегодня - это структура с реальным присутствием на местах, с конкретными программами помощи населению. В Брянской области мы работаем в условиях, которые требуют постоянной готовности и оперативного реагирования. Убеждён, что принципы гуманности, нейтральности и беспристрастности, которые лежат в основе нашей деятельности, сохраняют свою актуальность вне зависимости от обстоятельств. Именно они позволяют нам выполнять свою миссию там, где это действительно необходимо.

Разные страны, общие ценности

Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца - разные: у каждого своя история, свои приоритеты, своя специализация. Но семь принципов движения - гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность - остаются общими для всех. Это не лозунги, а конкретные установки, на которых построена вся работа.

Каждый год 8 мая по всему миру проходят кампании, лекции, акции по сдаче крови, мастер-классы по первой помощи. Цель - не отчитаться о празднике, а вовлечь новых людей в дело помощи ближнему. Потому что стать частью этой истории может каждый: волонтёр, донор, просто внимательный прохожий. Идея Дюнана - помогать вне зависимости от флага, формы или убеждений - не устарела ни на день.

С праздником - всех, кто выбирает помогать.