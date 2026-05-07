В Брянске устраняют последствия ночной атаки ВСУ

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска устраняют последствия ночной атаки ВСУ. По предварительным данным, пострадали пять жилых домов, десятки автомобилей. Пострадали мирные жители Брянска. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В первые минуты после трагедии ситуацию взял под контроль глава горадминистрации Александр Макаров. Масштаб работ по устранению последствий теракта разделили по направлениям, за каждым закреплены заместители главы. Уже ночью приехали автобусы, готовые отвезти людей в пункты временного содержания. Организовали эвакуацию машин, чтобы расчистить дорогу технике. На месте согласовано работали все специализированные службы. В 10 утра заработала комиссия по оценке ущерба.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- В комиссию включены сотрудники регионального управления капстроительства, городского управления ЖКХ и Бежицкой администрации, - рассказала глава администрации Бежицкого района Татьяна Гращенкова. - Люди разделены на группы и распределены по подъездам. Они выявляют собственников пострадавших квартир, раздают памятки с инструкцией куда обращаться, составляют акты причиненного ущерба. Отдельная группа оценивает ущерб, причиненный транспортным средствам.

Включилась в работу управляющая компания. С восьми утра рабочие убирали мусор, вынимая битые стекла из конструкций балконов и оконных рам.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Приступили к работе и строительные компании Брянска, - рассказали в мэрии Брянска. - Как и 10 марта, они безоговорочно откликнулись на просьбу о помощи. К ним присоединились городское дорожное управление, брянские управляющие компании, волонтеры. Как и в день трагедии на «Полтиннике», пострадавшие люди не остались один на один с бедой.

Напомним, ночью 7 мая ВСУ нанесли удар по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска.