Происшествия7 мая 2026 7:21

При ночной атаке ВСУ Брянска ранены 13 человек, в том числе ребенок

Удар нанесли по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Надежда ПЕТРУНИНА, из архива "КП-Брянск".

При ночной атаке ВСУ Брянска ранены 13 человек, в том числе ребенок. Удар нанесли по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказал глава брянского региона. -Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Осмотр продолжится в светлое время. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напомним, ночью над Брянской областью уничтожили 121 украинский беспилотник.