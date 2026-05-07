Ночью над Брянской областью уничтожили 121 украинский беспилотник

Ночью над Брянской областью уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 7 мая на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыегруппы бригады «БАРС – Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

- Работают оперативные и экстренные службы, - рассказал глава брянского региона.