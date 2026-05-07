Жительницу Брянска Марию Васину поздравили со 100-летним юбилеем

Жительницу Бежицкого района Брянска Марию Никифоровну Васину поздравили со 100-летним юбилеем. Эта замечательная женщина принадлежит к поколению, пережившему тяготы войны. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Поздравить со знаменательной датой именинницу приехала глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.

Жизненный путь Марии Никифоровны, как и у большинства ее ровесников, был полон и радостей, и испытаний.

- Столетний юбилей — это не просто дата, это веха, символ целой эпохи, - сказала Татьяна Владимировна. - Ваша жизнь – это достойный пример для подражания, пример стойкости духа, жизнелюбия и оптимизма, преданности Родине, ответственности, бескорыстной любви к Отчизне и своим землякам.

Марии Никифоровне она пожелала крепкого здоровья и благополучия, а также быть всегда окруженной заботой родных и близких.

