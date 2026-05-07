В Брянске накануне дня Победы прошел индивидуальный парад для ветерана

В Брянске прошел индивидуальный парад для ветерана Великой Отечественной войны. Под балконом Палины Сергеевой под песню «День Победы» строем прошагали юнармейцы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

С наступающим Днем Победы Палину Алексеевну поздравил глава Советского района Денис Семенов. Сотрудники районной администрации несколько раз в год навещают ветерана. Помогают решать ей бытовые проблемы, поздравляют с праздниками и обязательно с днями рождения.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- В прошлом году Палине Сергеевой исполнилось 102 года, - рассказал Денис Александрович. - Нам очень важно, чтобы ветеран чувствовала к себе внимание и заботу. Я обязательно приезжаю к ней в гости 9 мая и 17 сентября. Она мудрый человек, у нее есть чему поучиться.

Палина Алексеевна родилась 13 сентября 1923 года в селе Красильниково Знаменского района Орловской области. В конце 1930-х она с родителями переехала в Сухум. Там, во время учебы в техникуме, её и застала война. На фронте Палина Алексеевна водила знаменитые «полуторки», на которых подвозила к позициям снаряды и доставляла продовольствие. До конца войны девушка обороняла Кавказ, за что была удостоена одноименной медали и ордена Отечественной войны II степени.