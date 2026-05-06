Красный Крест доставил в Туапсе более 11 тысяч единиц защитного снаряжения для ликвидаторов нефтяного разлива

Фото: Российский Красный Крест.

Российский Красный Крест направил в Туапсинский район крупную партию специализированного инвентаря и средств индивидуальной защиты - всего свыше 11 тысяч единиц. Всё оборудование предназначено для тех, кто сейчас работает на ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Чёрного моря.

В числе доставленного - инструменты для очистки и сбора загрязнённых материалов: лопаты, грабли и более 5 тысяч мешков для отходов. Отдельная позиция - защита здоровья самих ликвидаторов. В регион поступили 2 тысячи респираторов и 400 сменных фильтрующих комплектующих к ним, 700 защитных очков, тысяча пар перчаток и тысяча защитных комбинезонов. В комплект вошёл и защитный крем для кожи, который облегчает очищение от профессиональных загрязнений, - деталь, о которой нередко забывают, но которая на практике важна при длительной работе с нефтью.

Всё имущество передано администрации Туапсинского района. Снаряжение уже используется в ходе аварийно-восстановительных работ.

Дмитрий Корнилов*, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста, прокомментировал ситуацию:

- Реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с экологическим ущербом, входит в сферу компетенций нашей организации. В данном случае мы видим, что работы ведутся в условиях реального контакта с опасными веществами, поэтому обеспечение личной защиты участников ликвидации - это не дополнительная мера, а обязательная. Поставленный комплект закрывает базовые потребности в части защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. Считаю, что подобное реагирование соответствует стандартам гуманитарного содействия в ходе техногенных катастроф.

Что произошло в Туапсе

В апреле в реку Туапсе попали нефтепродукты - после пожаров на нефтекомплексе в морском порту, которые возникли в результате атак украинских беспилотников. Разлив удалось локализовать, однако обильные дожди подняли уровень воды в реке, и нефть перелилась через боновые заграждения в море. С тех пор специалисты работают круглосуточно: убирают загрязнение ниже по течению реки, в акватории и на берегу Чёрного моря.

*Дмитрий Корнилов – предприниматель и общественный деятель, член ФПК партии «Гражданская платформа», член брянского президиума Российского Красного Креста