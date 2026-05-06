Меры поддержки участникам СВО предоставляют по закону

На сегодняшний день поддержка участников специальной военной операции и их близких стоят на первом месте у органов социальной защиты Брянской области. Об этом рассказал в своем интервью «Учительской газете» директор регионального департамента социальной политики и занятости Евгений Петров.

«Люди должны понимать и знать, что они, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И всё, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться», — не раз подчеркивал президент России В.В. Путин.

Не остаются в стороне и субъекты РФ, в том числе Брянская область. Правительство региона активно поддерживает земляков, отправившихся в зону СВО. Но порой возникают коллизии, из-за которых ветераны боевых действий или их близкие вынуждены идти в суд. Некоторые СМИ видят в этом нарушения прав участников СВО со стороны органов соцзащиты. За разъяснениями мы обратились к директору департамента социальной политики и занятости Брянской области Е.А. Петрову.

— Евгений Александрович, напомните, пожалуйста, какие выплаты на региональном уровне получают участники СВО (контрактники, мобилизованные, добровольцы) и члены их семей.

— В Брянской области разработан и реализуется целый комплекс мер социальной поддержки участников СВО, а также членов их семей. Кроме федеральных мер поддержки, регион реализует 32 собственные меры, финансируемые из областного бюджета, и ещё 14 мер на муниципальном уровне.

Среди наиболее значимых мер региональной поддержки — единовременная денежная выплата при поступлении на военную службу по контракту и при призыве на военную службу по мобилизации, установленная законом Брянской области от 02.10.2023 № 69-З. С 1 марта 2026 года её размер — 1 000 000 рублей.

В случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) при выполнении задач в ходе СВО также установлена единовременная денежная выплата. Она варьируется от степени полученного увечья — от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Оказывается также социальная поддержка семьям погибших (умерших) военнослужащих в виде предоставления ежемесячного пособия их родителям и вдовам (вдовцам). Его размер в 2026 году составляет 63 890,2 рубля. Члены семей погибших (умерших) военнослужащих и добровольцев имеют право на предоставление единовременной денежной выплаты в 2 миллиона рублей. Она выплачивается в равных долях каждому члену семьи погибшего.

Эти и другие меры поддержки приняты в дополнение к федеральным. Регион компенсирует военнослужащим повышенные риски, связанные с выполнением боевых задач.

— Почему же случаются отказы в выплатах?

— Право на получение выплат возникает при соблюдении определенных условий, установленных нормативными актами Брянской области. Правовая основа региональных выплат включает: законы Брянской области, постановления регионального правительства и распоряжения (указы) главы региона.

Основополагающие из них — Закон Брянской области от 2 октября 2023 года № 69-З «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих, сотрудников федеральных государственных органов, лиц, поступивших в добровольческие формирования, работников специализированного государственного унитарного предприятия, а также членов их семей» и Закон Брянской области от 6 июля 2007 года № 95-З «О ежемесячном пособии родителям и вдовам (вдовцам) отдельных категорий военнослужащих, сотрудников федеральных государственных органов, лиц, поступивших в добровольческие формирования, работников специализированного государственного унитарного предприятия, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных, должностных обязанностей)».

А также постановление Правительства Брянской области от 2 ноября 2023 года № 530-п «О Порядке предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям военнослужащих, сотрудников федеральных государственных органов, лиц, поступивших в добровольческие формирования, в случае получения ими увечья (ранения, травмы, контузии), а также работников специализированного государственного унитарного предприятия в случае причинения вреда их здоровью» и постановление Правительства Брянской области от 27 ноября 2023 года № 605-п «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты при поступлении на военную службу по контракту, при призыве на военную службу по мобилизации, при поступлении в добровольческое формирование «Барс-Брянск», Порядка предоставления единовременной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников, добровольцев, работников специализированного государственного унитарного предприятия, Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты при исполнении должностных обязанностей работниками специализированного государственного унитарного предприятия «Центр специального назначения «Защита» Брянской области», Указ Губернатора Брянской области от 11 декабря 2017 года № 221 «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям и вдовам (вдовцам) отдельных категорий военнослужащих, сотрудников федеральных государственных органов, лиц, поступивших в добровольческие формирования, работников специализированного государственного унитарного предприятия, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных, должностных обязанностей)» и ряд других нормативных актов.

Оформление выплат — процедура, которая требует соблюдения определённого порядка и подготовки документов. После чего органы соцзащиты проводят проверку данных.

– Тут-то и возникают коллизии?

– Да. Иногда возникают случаи, когда заявитель не может подтвердить документально все необходимые условия для получения мер социальной поддержки.

Например, когда у участника СВО на момент призыва (или заключения контракта) не было регистрации на территории Брянской области или вдова погибшего жила с ним в так называемом гражданском браке (без официальной регистрации в органах ЗАГС).

Установить факт проживания в регионе или совместного ведения хозяйства, или родственных отношений может только суд, основываясь на фактических данных. У нас такого права нет! Важным аспектом является доказательственная база. Суды принимают во внимание: показания свидетелей и видеозаписи. Такова процедура!

Хочу обратить ваше внимание на то, что принятые судами решения не признают незаконными действия департамента социальной политики. Ведь мы, как я уже отметил выше, действуем в строгом соответствии с установленными нормами и правилами. Согласитесь, это огромная разницами с тем, как это преподносят СМИ.

— Выходит, кричащие заголовки о нарушении законных прав участников СВО — обычный кликбейт? Их авторы неправильно интерпретируют происходящие?

– Скажем так, они вводят читателей в заблуждение, воздействуя на их эмоциональное восприятие, и искажают информацию. Такая необъективность и предвзятость в отношении органов соцзащиты ставят под сомнение эффективность и качество нашей работы. У людей складываются ошибочные и даже негативные представления о нас. А ведь всесторонняя забота и поддержка участников СВО и их близких — наш безусловный приоритет.